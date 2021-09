Obergericht bestätigt Gefängnisstrafe – Dieser Arzt hat seine Vertrauenswürdigkeit verspielt Trotz Patententzug hat ein Hausarzt aus der Region Bern die Praxis weitergeführt und Leistungen verrechnet. Dafür kriegt er den juristischen Befund. Hans Ulrich Schaad

Das Obergericht hat die Beschwerde eines Hausarztes abgewiesen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Worte von Gerichtspräsident Jean-Pierre Vicari an den Beschuldigten am Freitagmorgen waren klar: «Wir glauben Ihnen nicht.» Es ging um die Aussagen des Hausarztes zu einem eingeschriebenen Brief des Kantonsarztamtes (Kaza). Der gebürtige Deutsche hatte das Schreiben am Abend des 3. November 2017 persönlich bei der Poststelle abgeholt, am letzten Tag der Frist. Darin eröffnete ihm das Kaza, dass es ihm die Berufsausübungsbewilligung entzogen habe, per sofort, ohne Wenn und Aber.

Der Arzt will den Brief nach eigenen Angaben nicht geöffnet haben. Das sei der Grund, wieso er seine Praxis in der Agglomeration Bern noch über zwei Monate weitergeführt und den Krankenkassen Leistungen verrechnet habe. Die Justiz begann zu ermitteln. Im August 2019 verurteilte das Regionalgericht Bern-Mittelland den heute 48-Jährigen unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs zu einer bedingten Gefängnisstrafe von neun Monaten.