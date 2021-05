Schwimm-EM in Budapest – Fliegen mit dem Schweizer Rekordquartett Jung, schnell und furchtlos: Antonio Djakovic, Nils Liess, Noè Ponti und Roman Mityukov stehen für eine rosige Zukunft im Schwimmen – und verblüffen schon heute. Monica Schneider

Auf dem Weg zum nächsten Schweizer Rekord: Antonio Djakovic (Uster-Wallisellen) ist erst 18 und schon EM-Finalist. Foto: Patrick B. Kraemer / MAGICPBK

Die Margareteninsel auf der Donau in Budapest ist wieder einmal zur Bubble geworden. Die Schwimmer aus ganz Europa sind für ihre Titelkämpfe gekommen, die in dieser Woche unter strengsten Schutzmassnahmen stattfinden. Und für viele geht es noch um den Olympiastartplatz in Tokio, obwohl noch immer nicht ganz klar ist, ob es dort überhaupt zu irgendwelchen Starts kommen wird.

Die Schweizer glänzten an Tag 1 mit der Flut von sieben Landesrekorden, an denen neben Maria Ugolkova (100 m Delphin in 58,56) eine Reihe junger, schneller Männer beteiligt war.