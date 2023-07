Während auf manchen Gemeindestrassen in Steffisburg schon Tempo 30 signalisiert ist, gilt auf Kantonsstrassen wie der Oberdorfstrasse meist Tempo 50. Foto: Patric Spahni

Tempo 30 flächendeckend im ganzen Gemeindegebiet? Auch wenn die Vertreterinnen und Vertreter von Grünen, GLP und SP gewisse Ausnahmen von dieser Forderung formuliert haben, so haben sie damit doch zu kurz gedacht. Es kann kaum in ihrem Sinn sein, die Schwarzeneggstrasse bis an die Gemeindegrenze zu Fahrni oder die Hombergstrasse vom heute gültigen Tempo 80 auf 30 einzubremsen.