Die Zeiten, als Fussball spielende Frauen im besten Fall belächelt wurden, sind glücklicherweise vorbei. Das haben gerade die letzten Grossanlässe eindrücklich gezeigt – die Stimmung in den Stadien bei der Frauen-Europameisterschaft 2021 in England war immer wieder grossartig, die Ausstrahlung des Turniers dürfte so manchem schnödenden Stammtischpolterer nachhaltig den Stecker gezogen haben.