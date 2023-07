Rütlischwur mit Tellspielern an der 1. August-Feier 2015 in Habkern (v. l.): Markus Karlen, damaliger Gemeindepräsident Habkern, Jeremias Bieri als Melchtal, Christoph Blocher, Karl Bieri als Stauffacher, Peter Wenger, damaliger Präsident der Tellspiele, als Fürst und Stefan Balli als Tell.

Foto: Markus Hubacher / Archiv Tellspiele Interlaken