Interview mit Mathias Flückiger - «Diesen Platten kann ich locker wegstecken»

Mathias Flückiger ist 2021 zum Siegfahrer gereift. Foto: Armin M. Küstenbrück/Keystone

Mathias Flückiger ist erst der vierte Schweizer nach Thomas Frischknecht (3mal), Christoph Sauser (2) und Nino Schurter (7), der den Weltcup-Gesamtsieg in der olympischen Cross-Country-Disziplin der Mountainbiker erreichen konnte. Der Oberaargauer gewann zudem 2021 Olympia – und WM-Silber und wurde Schweizer Meister. Im Weltcup siegte er in Leogang und Les Gets, wo er beide Male auch das Short-Track-Rennen für sich entschied. In einer Woche feiert er seinen 33. Geburtstag.