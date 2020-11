Wahlen in der Stadt Bern – Diesen Krimi erwartet die Stadt Am Sonntag wählt die Stadt Bern ihr Politpersonal für die nächsten vier Jahre. Ein letzter Blick auf die Ausgangslage – und vier Betrachtungen des Wahlkampfs. Christoph Hämmann

Cartoon: Max Spring

Irgendwann am Sonntagabend werden in der Stadt Bern die Uhren kurz anhalten, kein Laut wird zu hören sein. Setzt Stadtschreiber Jürg Wichtermann im Rathaus dazu an, die fünf Mitglieder der neuen Stadtregierung zu verkünden, endet für die Kandidatinnen und Kandidaten ein langer Wahlkampf.

Jetzt wird abgerechnet: Hat sich der Aufwand gelohnt, das investierte Geld, die vielen Stunden maskiert in der Kälte und in den sozialen Medien? Geht dieser Moment als einer der glücklichsten in die eigene Biografie ein, als bittere Enttäuschung, als wildes Durcheinander der Gefühle?