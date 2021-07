Kommentar zum 1. August - Diesen Frauen verdanken wir die Eidgenossenschaft

Kommentar zum 1. August – Die Eidgenossenschaft ist eine Idee der Frauen Ohne die Schweizerinnen wäre es nie zum Rütlischwur gekommen. Im «Wilhelm Tell» setzt ihnen Friedrich Schiller ein Denkmal – das allzu oft vergessen geht. Meinung Andreas Kunz

Die heimlichen Heldinnen von Schillers Nationalepos: Ohne Gertrud Stauffacher, Bertha von Bruneck und Hedwig Tell hätte es nie einen Rütlischwur gegeben. Illustration: Stefanie Beyeler

Heute werden die Frauen das Rütli erobern. Die Bundesrätinnen Simonetta Sommaruga und Viola Amherd sowie zahlreiche weitere Rednerinnen wollen beim Festakt all jenen Schweizerinnen die Ehre erweisen, die sich für ihre Anliegen und das Frauenstimmrecht eingesetzt hatten. Die Nationalwiese wird dafür violett geschmückt sein – und kurzerhand in «Frauenrütli» umbenannt.

Damals vor 730 Jahren, als die Eidgenossenschaft gegründet worden war, gehörte die Hälfte der Bevölkerung einfach nicht dazu («Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern»). Doch ohne die Schweizerinnen hätte es den Volksaufstand nicht gegeben. So erzählt es zumindest Friedrich Schiller in seinem Nationalepos, in dem er den Frauen ein Denkmal setzte.