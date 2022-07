In den letzten zwei Jahren ist ein neuer Beruf zwischen KV und Informatik entstanden. Wie dieser Digital-Job ausgerechnet in die KV-Stadt Thun kam.

Diesen Digital-Beruf können junge Leute bald in Thun lernen

Können Sie mir in einem Satz erklären, was eine Entwicklerin oder ein Entwickler Digital Business EFZ macht?

Thomas Riesen: In einem Satz? Das ist schwierig. Der Beruf ist das Bindeglied zwischen Informatik und kaufmännischem Bereich in einer Firma. Es kann gut sein, dass jemand Softwareanwenderinnen und -anwender bei ihren Aufgaben unterstützt. Aber er oder sie kann zum Beispiel auch ein Programmskript schreiben, um Daten aus einer grossen Menge so aufzubereiten, dass sie ansprechend visualisiert gezeigt werden können.