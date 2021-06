Neue Ausgangslage: Mit YB trainiert David Wagner erstmals einen Favoriten. Foto: Martin Meissner (Keystone)

David Wagner als neuer YB-Trainer ist eine spannende Wahl. Er hat einen grösseren Namen, als seine Vorgänger Adi Hütter und Gerardo Seoane bei ihrer Ernennung hatten. Er wurde in seiner Karriere von Ralf Rangnick und Jürgen Klopp beeinflusst. Er wird den Young Boys in Deutschland eine gewisse Aufmerksamkeit garantieren, ja sogar in England, wo er Wunschkandidat bei West Bromwich Albion war. Bis er dem Premier-League-Absteiger am Mittwoch eine Absage erteilte.

Auf den zweiten Blick werden aber Fragezeichen sichtbar.

Ein Kernpunkt des Anforderungsprofils der Young Boys an den neuen Trainer ist die offensive Spielweise. Dafür stand der 49-jährige Deutsche in seiner Karriere nie. Er trainierte Aussenseiter.