Sportlich durch die Sommerferien – Diese zehn Herausforderungen halten Sie fit Ob wandernd im Zürcher Oberland, Gleitschirm fliegend im Alpstein oder radelnd im Wallis: Das Angebot an Herausforderungen für Bewegungshungrige war wohl nie grösser als im zweiten Pandemiesommer. Eine Auswahl. Pia Andrée Wertheimer

Pedalieren wie die Cracks der Tour de Suisse: Das ist in diesem Sommer im Wallis mitsamt Zeitmessung möglich. Foto: zvg

Kanton Zürich: Die Züri Wandertrophy

An diesem Schild befindet sich an 15 verschiedenen Orten ein QR-Code, den die Teilnehmer einscannen müssen. Foto: Pia Wertheimer

Im Kanton Zürich ist an der Wandertrophy gutes Schuhwerk gefragt. Auf dem 3000 Kilometer langen Wanderwegnetz haben deren Veranstalter 15 Orte definiert, die die Ausflüglerinnen erwandern können – etwa die Schöfflisdorfer Waldhütte von Nieder- oder Oberwenigen aus, den Schauenberg von Kollbrunn aus, das Albishorn von Oberrieden oder den Teufenbachweiher von Richterswil aus.

Nachdem sich der Ausflügler registriert hat, muss er an den definierten Wegpunkten jeweils seine Ankunft – per QR-Code – digital bestätigen. Achtung: Damit das möglich ist, muss er auf seinem Handy den Standort freigeben. Die Strecken haben verschiedene Schwierigkeitsstufen und eignen sich daher für fitte Wanderer und solche, die es noch werden wollen. Wer drei der Zielorte erreicht hat, nimmt an der Trophy-Verlosung teil.