Der FC Basel will in den Final – Diese Zahlen sollten Sie vor dem FCB-Knüller gegen Fiorentina kennen Der FC Basel hat die historische Chance, sich für den Final der Conference League zu qualifizieren (Donnerstag, 21 Uhr, TV 3+ live). Das sind die Zahlen zur Partie. Tilman Pauls Oliver Gut

Bilder, die sich gegen Florenz gerne wiederholen dürfen: Der FCB feiert in Nizza das Weiterkommen. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

0 – europäische Finals eines Schweizer Teams

Noch nie stand ein Schweizer Team bisher in einem Europacup-Final. Der FC Basel kann dies am Donnerstag ändern. Zum Beispiel dann, wenn er gegen die ACF Fiorentina null Gegentore erhält. Denn dann erreicht er im Minimum jenes Resultat, das er nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in der Toskana zum Coup benötigt: ein Remis.