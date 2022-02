Bier nach der Sperrstunde – Diese Wirtin kämpft für ihr Recht Weil zwei Gäste nach Ladenschluss vor ihrer Bar verweilten, wurde eine Burgdorfer Wirtin gebüsst. Dagegen wehrte sie sich bis vor Obergericht. Regina Schneeberger

Vormittags ist ihre Bar noch leer. Zu späterer Stunde sind die Plätze vor Daniela Wynigers Lokal aber beliebt. Das brachte sie auch schon in die Bredouille. Foto: Nicole Philipp

Die Sonne scheint, es ist aussergewöhnlich warm für die Jahreszeit. Perfektes Wetter, um draussen ein Feierabendbier zu geniessen. Das tun die Gäste an diesem späten Freitagnachmittag vor der Cafe-Bar Dänälä in Burgdorf auch zahlreich. Ein Chübeli, ein Aperöli, ein Päckli Zigarettenpapier – was die Leute wünschen, bringt Wirtin Daniela Wyniger umgehend. «Sitz dann noch ein bisschen zu uns, gäu Dänälä», sagt ein Gast. Man kennt sich.