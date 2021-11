Frühstart in die Skisaison – Diese Wintersportgebiete sind schon geöffnet Gute Nachrichten für Ungeduldige: In hoch gelegenen Skigebieten laufen Lifte und Bahnen – sechs Tipps für Skifahrer und Snowboarderinnen, die erste Kurven im Schnee ziehen wollen. Markus Fässler

Flims Laax Falera GR

Laax Foto: Philipp Ruggli

Der Vorab-Gletscher auf über 3000 Metern macht es möglich, dass man in der Weissen Arena in Graubünden bereits im November mit Ski oder Snowboard auf die Piste kann. Gegen Ende Jahr, wenn Vollbetrieb herrscht, stehen den Gästen 224 Pistenkilometer, vier Snowparks und 28 Anlagen zur Verfügung. Da sich 70 Prozent davon auf über 2000 Metern über Meer befinden, ist die Schneesicherheit hoch. Dank der Snowparks ist Flims Laax Falera ein beliebtes Ziel für Freeskier und Snowboarder. Hier steht die grösste Halfpipe der Welt.

flimslaax.com

Glacier 3000 VD

Glacier 3000 Foto: PD

Bereits offen ist das Skigebiet Glacier 3000 im Kanton Waadt. Auf 3000 Metern Höhe warten Gletscherpisten und im «richtigen» Winter dann mit dem acht Kilometer langen «Red Run» eine der längsten Abfahrten Europas. Von der Bergstation Scex Rouge geht es unterhalb der Mittelstation Cabane und über die Martisberg-Piste hinunter auf 1300 Meter. Ebenfalls nicht zu verachten ist das eindrückliche Panorama mit etlichen Gipfelikonen wie Eiger, Mönch, Jungfrau, Matterhorn oder Montblanc. Wer etwas Abwechslung zum Skifahren oder Snowboarden braucht, kann über den Peak Walk by Tissot spazieren. Die 107 Meter lange und 80 Zentimeter breite Hängebrücke verbindet den Vorgipfel mit dem Hauptgipfel Scex Rouge und erfordert neben Schwindelfreiheit auch etwas Mut.

glacier3000.ch

Saas-Fee VS

Saas-Fee Foto: Keystone

Der Startschuss zur neuen Wintersaison erfolgte im Walliser Ferienort bereits am 30. Oktober. Von den insgesamt 150 Kilometern Piste zwischen 1600 und 3600 Metern über Meer sind derzeit 20 Kilometer auf dem Gletscher präpariert. Das restliche Skigebiet wird je nach Schneeverhältnissen Mitte Dezember komplett öffnen. Auf den Gletschern von Saas-Fee kann man aber auch im Sommer Ski fahren. Übrigens: Wer hier unterwegs ist, sollte zwischendurch unbedingt auch mal innehalten und die Aussicht geniessen. Denn das Gebiet ist umgeben von 18 Viertausendern.

saas-fee.ch

Titlis-Engelberg OW

Titlis Foto: Roger Grütter

Das Zentralschweizer Skigebiet ist den Frühstart gewohnt: Dank des Titlisgletschers ist hier Skifahren und Snowboarden bereits ab Oktober möglich. Im Verlaufe des Novembers öffnet auch ein Teil der Bahnen in den tieferen Lagen für den Wochenendbetrieb. Den Gletscher bezwingt man per Gletscherlift oder Sesselbahn Ice Flyer. Letztere garantiert eine aussichtsreiche Fahrt, die tief in die Gletscherspalten blicken lässt.

titlis.ch

Zermatt VS

Zermatt Foto: Pedro Rodrigues

In Zermatt gibt es eigentlich gar keine Zeit ohne Skifahren oder Snowboarden. Denn auch im Sommer kann man hier Schneesport betreiben. Dies macht die Walliser Destination zum grössten und höchstgelegenen Sommerskigebiet Europas. Ab Zermatt geht es mit der Gondel via Furi und Trockenen Steg bis auf das Klein Matterhorn auf 3883 Metern über Meer. Dort warten 21 Kilometer Pisten. Momentan sind 24 der total 200 Kilometer des Skigebiets offen. In den nächsten Wochen sollen weitere Pisten und Bahnen dazukommen. Ihre erste «richtige» Skisaison erlebt dabei nach der Eröffnung am 19. Dezember 2020 die autonome Zehnergondelbahn Kumme. Sie läuft weitgehend ohne Personal, Kameras und Sensoren überwachen die Anlage insbesondere beim Ein- und Ausstieg aus den Kabinen.

zermatt.ch

Diavolezza GR

Diavolezza Foto: Romano Salis

Auch ohne Gletscher können Betreiber von Wintersportgebieten ab Oktober befahrbare Skipisten anbieten. Der Beweis dafür ist auch dieses Jahr das Skigebiet Diavolezza im Oberengadin. Der frühe Saisonstart ist einer der Gründe, weshalb sich hier die Schweizer Ski-Nationalmannschaft jeweils im Herbst auf die neue Weltcup-Saison vorbereitet. Möglich macht dies der Firnschnee aus der Vorsaison. Alle anderen Skifahrerinnen und Snowboarder – ob Anfänger oder Fortgeschrittene – können auf der Diavolezza ihrer Leidenschaft vorerst am Mittwoch, Samstag und Sonntag nachgehen. Wer am liebsten gar nicht mehr wegwill, kann auf der Diavolezza übernachten und sich im Jacuzzi auf über 3000 Metern über Meer vom Pistenplausch erholen.

diavolezza.ch

Aktuelle Corona-Regeln: Vorerst gelten auch für Schweizer Skigebiete die landesweiten Regeln. Demnach besteht etwa eine Maskenpflicht in geschlossenen Kabinen und Räumen. Wer im Innern eines Restaurants etwas konsumieren will, muss das Covid-Zertifikat vorweisen. Über weitergehende Massnahmen dürfen die Skigebiete(vorerst) selbst entscheiden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.