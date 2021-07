Energie und Landschaftsschutz – Diese Windturbinen würde man sogar von Bern aus sehen Der geplante Windpark auf dem Romontberg wäre der erste auf der vordersten Jurakette. Darf man in diesem Landschaftsidyll Strom produzieren? Stefan von Bergen

Beschädigen Windturbinen wie diese auf dem Mont Soleil bei Saint-Imier die Landschaft und die Biodiversität? Foto: BZ

Man hört nur Vogelgezwitscher, sonst ist es still. Wanderer oder Biker sind an diesem Morgen auf der idyllischen Juraweide keine unterwegs. Der Romontberg oberhalb von Grenchen ist kein populärer Ausflugsort. Obwohl die Aussicht hier oben auf 1100 Metern über Meer spektakulär ist. In der Ferne glänzen Bieler-, Murten- und Neuenburgersee. Weit dehnt sich unten das Mittelland von Yverdon über den Kanton Bern bis in den Aargau aus.

Im Westen erkennt man ganz klein eine der Windturbinen auf dem Mont Soleil oberhalb Saint-Imier. Gleich sechs solche Turbinen sollen bis etwa 2030 auch auf dem Romontberg sauberen Strom produzieren, wenn es nach den Initianten der kleinen bernjurassischen Gemeinde Romont geht. Weil man vom Romontberg aus einen unverstellten Blick über das Mittelland hat, gilt auch umgekehrt, dass man die 200 Meter hohen Turbinen sogar von der Stadt Bern aus sehen dürfte.