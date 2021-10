Pumptrack-Medaillengewinnerin – Diese Weltmeisterin trainiert mit einer Zweitklässlerin Christa von Niederhäusern aus Wattenwil fährt BMX auf Spitzenniveau, daneben studiert sie Medizin. Das nächste Jahr ist entscheidend für ihre Karriere. Flavia von Gunten

Ein Leben ohne BMX kann sich Christa von Niederhäusern nicht vorstellen. Foto: Adrian Moser

Sechs Trainings pro Woche und ein Medizinstudium: Das Leben der BMX-Fahrerin Christa von Niederhäusern ist vollgepackt. Von Montag bis Freitag reist die 23-Jährige jeden Tag mit Bus und Zug von ihrem Wohnort Wattenwil nach Freiburg an die Uni und zurück, mehr als 90 Minuten dauert ein Weg. Am Abend dann Training im Nachbardorf Blumenstein. «Selbstdisziplin» und «gute Zeiteinteilung» nennt sie als Gründe, warum ihr Modell funktioniert.

Und wie es das tut. Die Bronzemedaille holte sie sich Mitte Oktober an der Pumptrack-Weltmeisterschaft in Portugal. Die dritte Medaille an der dritten Austragung dieses Wettkampfs: Bei der ersten WM 2018 war es die goldene, 2019 die bronzene.