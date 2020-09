Freisinn fällt hinter CVP zurück – Diese Wahlschlappe war für die FDP eine Niederlage zu viel Kleiner Kanton, bedeutende Wirkung: Der Schaffhauser Wahlsonntag markierte auch auf nationaler Ebene einen Wendepunkt für den Freisinn. Ist der Kurs von Petra Gössi schuld? Christoph Lenz

«Ich kann kein Muster erkennen»: FDP-Präsidentin Petra Gössi will dem Machtverlust mit besserer Personalplanung begegnen. Foto: Urs Jaudas

Politik ist brutal. Zehn Jahre lang sass Christian Amsler im Schaffhauser Regierungsrat. Der freisinnige Erziehungsdirektor genoss Respekt, erzielte anständige Wahlresultate, lancierte 2018 sogar eine etwas verträumte Kandidatur für den Bundesrat.

Er konnte sich das leisten. Amsler sass fest im Sattel. Dachte man.

Am letzten Sonntag haben die Wähler Christian Amsler eiskalt abserviert. Sein Herausforderer von der SP erzielte über 4500 Stimmen mehr. Regierungsrat Amsler verfehlte sogar die in Schaffhausen tiefe Hürde des absoluten Mehrs. Der FDP-Kantonalpräsident zeigte sich gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten» erschüttert: Er hätte sich diesen Ausgang nicht in seinen «wildesten Träumen» vorstellen können.

Da ein Sitz, dort ein Mandat

Der Schaffhauser Wahlsonntag markierte auch auf nationaler Ebene einen Wendepunkt für den Freisinn. Neu verfügt die FDP nur noch über 36 Sitze in kantonalen Exekutiven. Die einst vor Macht strotzende Staatsgründerpartei verliert damit die Vorherrschaft in den Kantonsregierungen. Stärkste Partei ist neu die CVP von Parteipräsident Gerhard Pfister mit schweizweit 37 Mandaten. Dahinter folgen die SP mit 32 Regierungsräten und die SVP mit 25.

Mit dem Niedergang in den Kantonen bröckelt nicht nur eine wichtige Machtbasis der FDP. Der Abstieg nagt auch am Selbstverständnis des Freisinns als historische Regierungs- und Verantwortungszentrale des Landes. Wozu braucht es noch eine FDP, wenn sie nicht einmal mehr in den Kantonen das Sagen hat?

Eiskalt abgewählt: Christian Amsler fehlten in Schaffhausen über 4500 Stimmen zur Wiederwahl. Foto: Keystone

Am letzten Sonntagabend in der Schaffhauser Rathauslaube waren solche Fragen noch weit weg. Die Gründe für Amslers Abwahl, da waren sich die Kommentatoren sicher, lagen vorrangig bei Amsler selbst. Bei seinem Führungsstil und den Baustellen und Problemen in seinem Departement. So sieht man es auch in der Berner FDP-Parteizentrale. Der Sitzverlust in Schaffhausen – ein bedauerliches, aber isoliertes Ereignis.

Tatsache ist aber auch: Solche isolierten Ereignisse häufen sich bei der FDP. Der schon länger anhaltende Abwärtstrend in den Kantonsregierungen scheint sich zu beschleunigen. Seit Anfang 2019 hat die Partei fünf von zuvor 41 Exekutivsitzen verloren.

Jeder dieser Sitzverluste hat seine eigene Geschichte. Ein Mandat büsste die FDP ein, als sie im Juli 2020 den Genfer Staatsrat Pierre Maudet aus der Partei ausschloss. Einen Regierungssitz gab der Baselbieter Freisinn 2019 kampflos auf – er ging an die SP. Ebenfalls 2019 verlor die Zürcher FDP einen Sitz an die Grünen. Im März 2020 knöpfte die Urner SVP der FDP einen Regierungssitz ab. Und nun kam noch die Abwahl in Schaffhausen hinzu.

Alles nur Einzelfälle? Ja, findet Parteipräsidentin Petra Gössi. «Überall, wo wir Regierungssitze verloren haben, gab es spezifische Gründe. Ich kann kein Muster erkennen.»

Ausserhalb der FDP-Parteispitze ist man kritischer. Es falle schon auf, dass die FDP seit einiger Zeit Mühe habe, ihre Regierungssitze zu verteidigen, sagt Cloé Jans vom Forschungsinstitut GFS Bern. «Obwohl die einzelnen Umstände immer eine Rolle spielten, könnte es sein, dass hier ein übergeordneter Negativtrend sichtbar wird.» Jans sieht die Ursachen dafür auch bei den grossen Umwälzungen in der Politlandschaft. Beim Niedergang der Volksparteien, bei den sich auflösenden Parteibindungen der Wähler und bei der zunehmenden Personalisierung.

Früher gab es beim Freisinn diesen Staatsmänner-Bonus. Das hat sich verändert. Cloé Jans, Politologin bei GFS Bern

Konkret: «Früher gab es beim Freisinn diesen Staatsmänner-Bonus. Man dachte, die FDP gehört einfach in die Regierung», sagt Jans. «Das hat sich verändert. Die Wähler entscheiden heute unabhängiger, wem sie ihre Stimme geben. Für viele kommen vermehrt auch Leute von Parteien wie GLP, Grünen oder SVP infrage.»

Politgeograf Michael Hermann führt die Sitzverluste der FDP auch auf die gestörte Harmonie im bürgerlichen Lager zurück. «Natürlich sind Regierungswahlen Personenwahlen», sagt er. Aber auch sie würden von der politischen Grosswetterlage beeinflusst. «Und der momentane Trend macht eindeutig der FDP Probleme.»

Mehr Profilierung, weniger Sitze

Besonders aussagekräftig ist für Hermann der Sitzverlust im Kanton Zürich. Er sei Ausdruck der aktuellen Schwäche des bürgerlichen Lagers. Die SVP habe ein Mobilisierungsproblem. Spüren tue dies vor allem die FDP, weil die verbleibende SVP-Basis den bürgerlichen Partner weniger unterstütze, seit sich der Freisinn bei der Europafrage und der Ökologie progressiver positioniert habe. Hermann: «Der Kurs von Petra Gössi nutzt womöglich für die Profilierung, kostet die Partei aber Regierungssitze.»

Zu ganz ähnlichen Schlüssen kommt Christian Wasserfallen. «Die mangelnde Geschlossenheit im bürgerlichen Lager ist ein zunehmendes Problem», sagt der Berner FDP-Nationalrat. «Die nationale FDP mit ihrer Leuchtturmfunktion muss sich wieder klar am liberalen Pol rechts der Mitte positionieren.» Nur so könnten bürgerliche Allianzen in den Kantonen wieder richtig spielen. Was das heisst für den Kurs der Partei? Auf die KMU-Wirtschaft fokussieren, findet Wasserfallen, neue Regulierungen bekämpfen, die Sozialwerke sichern. «Es heisst, auch mal Nein zu sagen, wenn Mitte-links den Staat ausbauen will.»

Die SVP versteht sich als reine Oppositionspartei. Die FDP hat eine andere Funktion. Wir sind die Lösungspartei. Petra Gössi, FDP-Präsidentin

Von einer Kurskorrektur nach rechts, um sich der SVP anzunähern, will Parteipräsidentin Petra Gössi jedoch nichts wissen. «Die SVP versteht sich derzeit als reine Oppositionspartei. Die FDP hat eine andere Funktion. Wir sind die Lösungspartei, wir müssen das Land vorwärtsbringen.»

Doch wie soll das gehen, wenn der Partei die Exekutivposten wegbrechen? Gössi setzt auf die Personalplanung. Sie müsse verbessert werden, damit in den Kantonen stets fähige Kandidaten vorhanden seien. «Dazu gehört auch, dass die Kantonalparteien wenn nötig die personelle Erneuerung aktiv vorantreiben», sagt Gössi. Amtierende Regierungsräte sollen also bei schlechten Wahlchancen auch zum Rücktritt bewegt werden, um frischen Kräften Platz zu machen.

Zudem sei es wichtig, so Gössi, die bürgerlichen Wähler daran zu erinnern, dass man sich bei Wahlen gegenseitig unterstützen müsse. «Wenn FDP und SVP zusammenarbeiten, bringen wir unsere Kandidaten oft ins Ziel.»

Die Aufholjagd der SVP

Allerdings fällt es der SVP immer leichter, ihre Kandidaten auch so zum Erfolg zu bringen. Die Volkspartei, die lange als «beschränkt regierungsfähig» galt, baut ihre Macht in den Kantonen stetig aus. Seit 2011 hat sie fast jedes Jahr einen Regierungssitz hinzugewonnen. Mit inzwischen 25 Mandaten kommt sie SP, FDP und CVP immer näher. Es scheint, als vollziehe sich nun in den Regierungen jene Wachablösung im bürgerlichen Lager, die in den Parlamenten schon vor rund zwanzig Jahren stattfand.

Exemplarisch dafür ist abermals der Kanton Schaffhausen. Im letzten Jahrhundert stellte die SVP über weite Strecken nur einen Regierungsrat, während der Freisinn deren zwei hatte. Seit letztem Sonntag ist es genau umgekehrt. SVP: 2. FDP: 1. Aber Schaffhausen ist natürlich nur ein Einzelfall.