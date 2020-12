Nach 2:2 gegen Lugano – Diese vier Faktoren machen YB zum Winterbesten Schon vor dem Spiel in St. Gallen ist klar: Die Young Boys gehen als Leader in die Winterpause. Das hat seine Gründe. Moritz Marthaler

Lange kaum zu sehen, dann gleich doppelt erfolgreich: Jordan Siebatcheu, mit Felix Mambimbi auf seinen Schultern. Bild: Claudio de Capitani (freshfocus)

Spät kam der Frust. Und später die Gewissheit: Glück gehabt. Um 20 Uhr mussten die Young Boys am Samstag anerkennen, dass sie es in zwei Heimspielen hintereinander nicht geschafft hatten, zu gewinnen. 1:2 gegen Servette vor einer Woche, jetzt ein 2:2 gegen Lugano. Das ist keine Schande, aber in der Liga ist das letztmals im April 2017 passiert (0:1 gegen GC, 1:2 gegen Lugano).

Und um 22.15, die meisten von ihnen dürften den Punktverlust mit dem Essen schon verdaut haben, war klar: YB geht als Leader in die Winterpause. Basel und St. Gallen hatten im Direktduell 0:0 gespielt, fünf Punkte Vorsprung hat YB auf die beiden. Dass die Berner seit dem 21. November und dem 2:1 gegen Basel an der Tabellenspitze stehen, hat seine Gründe.