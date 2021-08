Der grosse Strumpfvergleich – Diese Trekkingsocken schnitten im Test am besten ab Druckstellen und Blasen können die schönste Wanderung zur Qual machen. Das muss nicht sein: Eine Expertin bewertet verschiedene Sockenmodelle. Titus Arnu

Neben den Schuhen sind die Socken eines Wanderers essenziell, wenn der Marsch ein Genuss werden soll. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Blasen, Druckstellen, Schweissfüsse – ohne die richtige Fussbekleidung werden Wanderungen schnell zur Tortur. Wichtig bei langen Trekkingtouren sind neben den passenden Wanderschuhen auch die richtigen Socken. Inzwischen sind sie ein modisches Accessoire, doch es kommt weniger auf die Farbe und das Muster an als auf die Passform und das Material.

«Socken müssen perfekt passen und eng am Fuss anliegen, besonders an den Zehen und am Mittelfuss, damit sich keine Falten bilden», rät Franziska Rauth, Wander-Coach aus dem deutschen Murnau. Sie hat verschiedene Modelle getestet und bewertet – und dabei auch die besonderen Ansprüche der Frauen berücksichtigt:

Die Kuscheligen

Ortovox All Mountain Mid

«Recht dicke Socke, die sich sehr kuschelig anfühlt, vor allem wegen des hohen Merino-Anteils. Sie ist aber auch an warmen Tagen gut zu tragen. Sehr gute Dämpfung, angenehm durch das nahtlose Design. Aufgrund der Rundstricktechnik, mit der dieses Modell hergestellt worden ist, hat man einen sehr angenehmen Bund, der nicht einschneidet. Es handelt sich um ein Frauenmodell, das optimal bis zum Wadenansatz reicht.»

Preis: 34.90 Franken online beim Hersteller*

Bewertung: 9 von 10 Punkten

Die Dauerläufer

Falke TK 2 Crest

«Ein Klassiker unter den Trekkingsocken. Was sofort auffällt: Die sehr gute Verarbeitung und der angenehme Materialmix mit Wolle und Kunstfasern. Gute Polsterung an Ballen und Fersen, sehr gute Passform. Es handelt sich um die Damen-Variante mit ergonomischem Schnitt, die Socke passt genau auf die Schuhgrösse. Sehr angenehm auch im Sommer zu tragen, man schwitzt kaum, auch für lange Touren geeignet. Ich habe eine andere Variante dieses Modells seit fast zehn Jahren, es hat immer noch keine Löcher. Hervorragende Qualität, das hält ewig, auch wenn man viel läuft.»

Preis: 30 Franken online beim Hersteller*

Bewertung: 10 von 10 Punkten

Die Testerin Infos einblenden Foto: zvg Franziska Rauth arbeitet als Outdoor- und Business-Coach. Sie ist Sportwissenschaftlerin sowie Wanderführerin und hat selbst bereits Tausende Höhenmeter in den Beinen. Die Testsocken hat sie auf Bergtouren auf die Probe gestellt.

Die Überraschenden

PAC Merino light TR3.2

«Diese Socken sind überraschend komfortabel trotz des eher dünnen Materials, sehr angenehm zu tragen auch am Bund. Sehr gutes Fussklima! Die sind optimal für lange Wanderungen an warmen Sommertagen. Für Frauen, die leicht kalte Füsse bekommen, könnte das Modell im Winter allerdings etwas zu dünn sein. Die Polsterung an Ballen und Ferse ist fast etwas zu dünn. Die ergonomische Passform (rechts/links) ist speziell für Damen geschnitten.»

Preis: 24.90 Franken online im Fachhandel*

Bewertung: 8 von 10 Punkten

Die Perfekten

Hanwag Trek Sock

«Die richtigen Socken für eine lange Wanderung und Mehrtagestouren. Sehr gute Passform, ergonomischer Schnitt für den rechten und linken Fuss. Im Mittelfuss eng anliegend. Da bilden sich absolut keine Falten. Angenehme, stabile Polsterung an Ballen und Ferse bis hoch zur Achillessehne und sogar im Knöchelbereich. Der Bund fühlt sich an der Wade gut an und schneidet nicht ein. Angenehmer, atmungsaktiver Materialmix, auch für Touren im Sommer gut geeignet – da gibt es nichts zu meckern.»

Preis: 22 Franken online beim Hersteller*

Bewertung: 10 von 10 Punkten

Die Doppelten

Wrightsocks Adventure Crew

«Zwei Socken für den Preis von einem Paar: Dieses Modell besteht aus zwei ineinandergenähten Stoffschichten. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man hat das Gefühl, zwei Paar Socken übereinander zu tragen. Es gibt eine kleine Innennaht, die man leicht spürt, aber sich nicht störend auswirkt. Spürbar weiche und leichte Polsterung unter der Sohle, angenehmer Abschluss. Mein Tipp: unbedingt eine Grösse kleiner wählen, sonst sitzt dieses Modell nicht eng genug.»

Preis: 32.90 Franken online beim Hersteller*

Bewertung: 7 von 10 Punkten

Die Angenehmen

Alpine Loacker Bio Merino Socken

«Unisex-Socke mit hohem Anteil an Bio-Merinowolle. Ein schlichtes, angenehmes Modell mit eng anliegendem Teil im Mittelfuss, leichte Polsterung durchgehend an der Unterseite bis zur Achillessehne. Damen sollten eher eine Grösse kleiner wählen als gewohnt. Material und Bund fühlen sich angenehm an. Diese Strümpfe kann man gut für Mehrtagestouren benutzen, man schwitzt wenig. Am Vorderfuss hat man fast etwas viel Stoff für mein Gefühl. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!»

Preis: 16 Franken beim Hersteller in Österreich*

Bewertung: 8 von 10 Punkten

Die Schicken

Smartwool Women’s PhD Outdoor Light Pattern Crew

«Das ist mal ein ansprechendes Design, die gefallen mir optisch richtig gut! Sehr gute Polsterung an Ballen und Ferse bis zur Achillessehne, im Mittelfuss eng anliegend. Tiefer Bund, beim Abschluss am Wadenansatz ist vorne etwas zu viel Stoff. Die Socken sind nicht ergonomisch geschnitten, aber dennoch für Frauen gut geeignet. Auch an heissen Tagen hat man ein gutes Fussklima, aufgrund der Dicke sind sie aber auch für kalte Tage gut geeignet.»

Preis: 28 Franken online im Fachhandel*

Bewertung: 8 von 10 Punkten

Die Schlichten

Goldwin Trekking Socks Midweight

«Schlichte, aber richtig kuschelige, komfortable Socken mit angenehmem Schnitt. Es gibt keine Unterscheidung zwischen rechts und links, es handelt sich um ein Unisex-Modell, aber trotzdem liegen die Strümpfe angenehm und eng am Frauenfuss an. Am Mittelfuss ist eine leichte Kompression zu spüren, dadurch können sie kaum verrutschen. Angenehmer Bundabschluss bis zum Wadenansatz, gute Polsterung an Ballen und Ferse. Auch der Materialmix aus Kunstfaser und Wolle fühlt sich gut an. Diese Socken sind optimal für kalte Tage und lange Wanderungen.»

Preis: 29 Franken online beim Hersteller*

Bewertung: 8 von 10 Punkten

Die Superengen

CEP Hiking Light Merino Compression Mid Cut

«Gute, sehr eng geschnittene Kompressionssocke. Sie ist schwer anzuziehen, aber es lohnt sich, wenn man wirklich absolut keine Falten haben möchte. Für Frauen, die einen tieferen Wadenansatz haben, sind die Kompressionssocken eher unangenehm zu tragen, der Bund schneidet schmerzhaft ein. Ich würde lieber ein knielanges Modell wählen, wenn ich Kompressionsstrümpfe benutzen wollte. Wahrscheinlich muss man sehr dünne Beine haben, um so etwas tragen zu können.»

Preis: 27 Franken online beim Hersteller*

Bewertung: 3 von 10 Punkten

