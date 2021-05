Young Boys kennen keine Tabus – Diese Trainer könnten bei YB auf Seoane folgen Mit dem Abgang von Gerardo Seoane nimmt die Trainersuche bei den Young Boys Fahrt auf – eine Liste von möglichen Kandidaten mit einem Unbekannten, einem alten Bekannten und vielen mehr. Dominic Wuillemin

Ist der 60-jährige Alain Geiger (r.) ein Kandidat für die Nachfolge von Seoane? Das Alter spiele keine Rolle, sagt YB-Sportchef Christoph Spycher. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Spätestens wenn die Young Boys am 15. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison starten, will YB-Sportchef Christoph Spycher einen neuen Trainer präsentiert haben. In den letzten Tagen hat er mit seinem Team Abklärungen getroffen, Vorarbeit geleistet. «Jetzt können wir mit Volldampf den Evaluierungsprozess beginnen», sagt Spycher.

Das Anforderungsprofil für einen Trainer bei YB ist seit Jahren definiert und kennt zwei Kernpunkte: Er muss für eine offensive Spielweise stehen und Spieler entwickeln können. Deutsch zu sprechen, ist von Vorteil, aber nicht zwingend. «Es wird kaum einen Trainer geben, der sämtliche Punkte erfüllt», sagt Spycher.