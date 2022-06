Massnahmen gegen die Hitze – Diese Tipps geben Spitex-Angestellte älteren Menschen Seniorinnen und Senioren leiden besonders unter Hitzeperioden. Da sind gerade Spitex-Angestellte, die ihnen Ratschläge erteilen, wichtig. Damaris Hohler

Vangelica Mitrova hat für die Patientin Silvia Nussli ein Fussbad vorbereitet. Die 91-Jährige wollte so fotografiert werden, dass ihr Gesicht nicht erkennbar ist. Foto: Adrian Moser

Es ist halb acht in der Früh, und die Stadt Bern heizt sich bereits langsam auf – knapp 20 Grad zeigt das Thermometer an. In Silvia Nusslis Wohnung nahe dem Loryplatz sind die Fenster weit geöffnet. Dies ist der erste Punkt auf Nusslis «Spickzettel» für Hitzetage: frühmorgens durchlüften.