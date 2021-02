Tiervermittlung – Diese Tiere suchen ein neues Zuhause Viele dieser Haustiere kommen aus schlechter Haltung. Jetzt suchen sie neue, liebevolle Besitzerinnen und Besitzer. Diese Zeitung hilft am Montag bei der Vermittlung Christine Nydegger

Lieblingshobby: Ausruhen. Kater Perseus mag es gemütlich. Er und viele weitere Vierbeiner suchen eine neue Familie. Fotos: Raphael Moser

Die auf dieser Seite vorgestellten Tiere warten im Tierheim des Tierschutzvereins Biel, Seeland, Jura in Brügg. Wer Interesse hat und die nötige Zeit und Geduld, ein Tier zu betreuen und, im Fall der Hunde, auch zu beschäftigen und zu erziehen, kann sich am Montag, 8. Februar, von 14 bis 18 Uhr unter dieser Nummer melden: 031 330 36 32.

Eddy

Mit vielen anderen Appenzeller-Hunden wurde Eddy aus einer Zucht befreit. Er ist rund vier Jahre alt und hatte bis zu einem Eintritt ins Heim noch nichts vom Alltag eines normalen Hundes kennen gelernt. Er konnte nichts, ausser Sein. Das ändert sich jetzt nach und nach. Seine Rute mit dem weissen Punkt ringelt sich immer öfter gegen oben, so wie es sich für einen Appenzeller-Hund gehört. Wer Geduld hat, mit Eddy eine Hundeschule besucht und viel mit ihm unternimmt, wird sicher in absehbarer Zeit einen guten Begleithund aus ihm machen können. Eddy hat mit anderen Hunden kein Problem und könnte sicher auch als Zweithund gehalten werden. Und schauen Sie hin: Was für ein schönes Appenzeller-Hundegesicht dieser Eddy hat.

Lia

Sie hat zu den Menschen einen besseren Draht als zu anderen Tieren. Lia, die Schäferhunde-Mischlingshündin, hat einen ausgeprägten Jagdtrieb und klettert bei Gelegenheit sogar über Zäune, um ihrer Jagdlust nachzugehen. Das heisst, dass Katzen und andere Kleintiere in ihrer Gegenwart nicht sicher sind und andere Hunde verbellt werden. Sie kann auch nicht in einem Haushalt mit kleineren Kindern leben. Erwachsene aber mag sie, ja, sie kann schnurren wie eine Katze, wenn sie gekrault wird.

Turbo

Man glaubt es kaum, wenn man Turbo unterwegs trifft: Aber er kann ganz lange stillliegen, wenn er «gchräbelet» wird. Doch ansonsten ist sein Name Programm. Wer den vier Jahre alten American Bully übernimmt, muss mindestens 25 Jahre alt sein. Turbo muss täglich beschäftigt werden. Und das nicht nur körperlich, auch geistig braucht er Anregung. So steht er im Heim in einem sogenannten Konzepttraining, das ihn auslastet und für Ruhe sorgt.

Eika

Völlig abgemagert und mit sichtbaren Narben auf der Haut wurde Eika vom Veterinärdienst ins Tierheim gebracht. Als ausrangierte Jagdhündin fristete sie ihr Dasein im Zwinger und wurde nur noch mangelhaft gefüttert. Es fehlte ihr an Bewegung, darum bildeten sich die Muskeln des Tieres zurück. Das war die Leidensgeschichte. Und weil sie so viel Schlechtes erlebt hat, ist jetzt Zeit für Gutes. Eika ist heute fast zwölf Jahre alt und würde sich über einen schönen und geruhsamen Lebensabend freuen. Spaziergänge, genug im Futternapf und Menschen, die lieb mit ihr sind, das ist ihr Wunsch. Eika ihrerseits ist eine freundliche und liebe Schwyzer Laufhündin. Weil sie halt von Natur aus eine Jägerin ist, muss Eika an der langen Leine bleiben, aber das macht ihr nichts aus.

Blümchen

Blümchen (12) hatte wohl ein trauriges Leben, doch für ihre letzten Jahre soll es nur noch aufwärtsgehen. Die Hündin wurde in einer Wohnung beschlagnahmt. Sie war so übergewichtig, dass sie fast nicht mehr aufstehen konnte. Völlig verstört landete Blümchen im Heim, wo sie ihr Gewicht jetzt schon so reduzieren konnte, dass wieder kurze Spaziergänge möglich sind, und sie blüht wieder etwas auf. Sie braucht jemanden, der mit ihr das Abnehmprogramm weiterführt und mit ihr mehrmals täglich auf eine kleine Runde an die frische Luft geht. So könnte Blümchen ihren Lebensabend vollends geniessen.

Rocky

Ein schöner Hund, Rocky, der Labrador-American-Staff-Mischling. Mit dieser Abstammung darf er nicht überall leben, darum sucht er jetzt hier im Kanton Bern einen Platz. Er ist fast zwei Jahre alt und noch etwas pubertierend. Rocky hat Mühe, sein Temperament zu zügeln und spürt sich in aufregenden Situationen nicht mehr. Im Spiel ist er noch etwas grob. Vom Labrador hat er die Verfressenheit und vom American Staff die Sensibilität und die Intelligenz.

Mickey und Minnie

Die beiden Degus Mickey und Minnie suchen zusammen einen neuen Lebensplatz. Sie wurden im Tierheim abgegeben, weil jemand aus der Familie eine Allergie entwickelt hat. Sie brauchen ein Gehege, das 150 mal 150 Zentimeter Fläche hat und einen halben Meter hoch ist. Das ist das Mindestmass, schöner wäre aber ein Gehege mit mehreren Stockwerken, damit zuunterst so viel Heu, Stroh und Papier eingestreut werden, dass die Tierchen sich dort eingraben können. Degus sind keine Kuscheltiere und darum für kleine Kinder nicht geeignet.

Pikachu und Evoli

Die beiden Kaninchen mit den Hängeohren sind sehr zahm. Betritt jemand ihr Gehege, kommen sie sofort und schauen nach, wer da zu Besuch kommt. Das Männchen Pikachu (links) und das Weibchen Evoli sind erst zehn Monate alt. Sie wurden ins Tierheim gebracht, weil ihre bisherigen Besitzer keine Zeit mehr für sie hatten. Sie leben draussen und brauchen ein Gehege, das mindestens sechs Quadratmeter gross ist. Darin muss es eine isolierte und trockene Unterkunft für die beiden geben. Sie werden nur zusammen abgegeben, denn die beiden haben sich aneinander gewöhnt.

Tussy und Chaplin

Chaplin, das schwarz-weisse Böckli, kommt sofort nachschauen, was da los ist im Gehege. Doch wo ist Tussy? Es ist fast wie das altüberlieferte Rollenbild: er der Mutige und sie die Angsthäsin. Die beiden Zwergkaninchen lebten bisher in einer Gruppe von vier Tieren. In dieser Zusammensetzung wurden sie auch ins Tierheim gebracht. Doch nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass sich die vier gar nicht gut verstanden und öfter mal Zoff zusammen hatten. Nun haben die anderen beiden einen neuen Platz gefunden, Tussy und Chaplin blieben zurück. Sie sollten zu zweit gehalten werden, denn es ist nicht sicher, ob sich die beiden mit anderen vertragen würden. Zusammen haben sie es gut und sie leben ganz ohne Streit.

Perseus

Was für ein Kater. Der Kopf von Perseus ist richtig imposant, und aus dem dichten Fell leuchten seine grünen Augen. Nichts und niemand kann ihn aus der Ruhe bringen. Wenn er liegen will, dann liegt er. Da können noch so viele Leute in seinem Gehege rumspazieren und mit Kameras hantieren, jetzt steht bei ihm liegen auf dem Plan. Perseus wurde gefunden und niemand meldete den Kater als vermisst. Darum sucht er nun einen neuen Platz. Er ist geschätzt etwa drei Jahre alt. Wer ihn haben will, muss sich beeilen, denn so einen lieben, ruhigen Stubentiger gibts fast nur einmal.

Candy

Katze Candy fuer Forum Tiervermittlung Tierheim Rosel am 28.01.2021 in Brügg. Foto: Raphael Moser / Tamedia AG Tamedia AG

Von ganz zuoberst im Katzenzimmer schaut Candy auf das Geschehen herunter. Es scheint fast, als ob sie sich von ihrem Beobachtungsposten aus ihre neue Familie aussucht. Denn eigentlich mag sie es, gestreichelt zu werden. Aber bevor es soweit kommt, muss man zuerst ihr Vertrauen verdienen. Sie wurde mit einer Verletzung zum Tierarzt gebracht. Wahrscheinlich ist sie angefahren worden. Doch danach holte sie niemand mehr dort ab und die (geschätzt) vier Jahre alte Candy landete im Tierheim. Heute geht es ihr gut, sie ist gesund, ein wenig zurückgezogen, aber sonst ganz munter.