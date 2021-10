Kolumne «Das Wundern von Bern» – Diese Suchmaschine kennt keine Optimierung Die Suchmaschine Marginalia will ihren Nutzern dabei helfen, etwas zu finden, von dem sie nicht einmal wussten, dass sie es suchen. Worauf man dabei wohl stösst? Xymna Engel

Google findet auch im grössten Chaos den direkten Weg zum Ziel. Doch was übersehen wir dabei? Foto: Archiv

Vor einiger Zeit habe ich bei der Suche nach meinem Schlüssel in meiner Handtasche ein altes Gummibärchen gefunden. Es war zwar ein bisschen deformiert, aber erschien mir durchaus noch essbar. Das wäre mir auf Google nie passiert. Denn das Ziel der Suchmaschine ist ja, einem immer genau das zu liefern, was man sucht, und nichts anderes. Doch was verpassen wir dabei eigentlich? Was liegt abseits der Pfade aus Algorithmen, Searchbots und SEO-Optimierung?

Eine Antwort auf diese Frage liefert neuerdings die Suchmaschine Marginalia. Dass man sie auf Google nur schwer findet, liegt dabei wohl in der Natur der Sache. Denn Marginalia soll ihren Nutzern dabei helfen, «etwas zu finden, von dem Sie nicht einmal wussten, dass Sie es suchen», so der anonyme Programmierer. Und stellt dabei auch gleich klar: «Falls Sie nach klaren Ergebnissen suchen, sind Sie hier falsch.»