Blick nach Deutschland – Diese Strukturen verbergen sich hinter Clans Clankriminalität kann zu Vorurteilen gegenüber Immigranten führen. Der Berner Fremdenpolizeichef Alexander Ott will das verhindern, indem er aus den Erfahrungen in Deutschland lernt. Rahel Guggisberg

Kriminelle Clans halten die Polizei in Deutschland seit Jahren auf Trab. Foto: Bernd Thissen, DPA/Keystone

Vieles weist darauf hin, dass die Familie G. aus Leverkusen in diesen Fall aus Bern involviert ist. Dieser Name stand beispielsweise am Briefkasten der Wohnung in der Stadt Bern. Hier waren 16 Personen des angeblichen Malergeschäfts angemeldet.

Seit Jahrzehnten fallen laut dem deutschen Magazin «Der Spiegel» zahlreiche Mitglieder dieser Grossfamilie mit rund 2000 Personen immer wieder mit Straftaten in ganz Deutschland auf. Besonders ältere, hilfsbedürftige Menschen passen ins Beuteschema. Eine Sonderkommission der Kölner Polizei mit dem Codenamen «Bischof» ist Teilen des Clans auf den Fersen.