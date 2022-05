40. Grand Prix – Diese Strassen und Quartiere sind am Samstag in Bern gesperrt Wenn am Samstag der Grand Prix sein Comeback feiert, kommt es in der Berner Innenstadt und zahlreiche Quartiere zu Strassensperrungen und Halteverboten.

Am Samstag werden sich die Strassen Bern erstmals seit der Pandemie wieder mit Läuferinnen und Läufer füllen. Das führt zu den üblichen Verkehrseinschränkungen. Foto: Raphael Moser

Am Samstag muss in der Stadt Bern wegen der 40. Ausgabe des Grand Prixs mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Für den privaten Verkehr gesperrt oder mit einem Halteverbot belegt sind folgende Quartiere und Strassen:

Ab 6.00 bis circa 20.00 Uhr:

Mingerstrasse zwischen Guisanplatz und Bolligenstrasse

ab 11.00 bis circa 20.00 Uhr (Sperrung bzw. Halteverbote):

Ab 8.00 bis circa 20.00:

Papiermühlestrasse ab Einkaufszentrum Wankdorf bis Rosengarten

Ab 11.00 bis circa 20.00 Uhr (Sperrung bzw. Halteverbote):

Laubeggstrasse zwischen Ostermundigenstrasse und Papiermühlestrasse

Pulverweg (ab Höhe Libellenweg in Richtung Mingerkreisel)

Mingerstrasse

Aargauerstalden

Nydeggbrücke

Nydegggasse

Kramgasse

Gerechtigkeitsgasse

Zibelegässli

Junkerngasse

Brunngasse

Rathausgasse

Postgasse

Nydeggstalden

Mattenenge

Gerberngasse

Schifflaube

Aarstrasse

Brückenstrasse

Marzilistrasse

Sandrainstrasse

Dalmazibrücke

Dalmaziquai

Tierparkweg inkl. IV-Felder beim Restaurant Dählhölzli

Teile des Thunplatzes inkl. Seitenarm nach Dählhölzliwald

Kirchenfeldstrasse

Thormannstrasse zwischen Jubiläumsstrasse und Wald

Jubiläumsstrasse

Aegertenstrasse

Monbijoubrücke

Bürenstrasse

Dorngasse

Landoltstrasse

Wabernstrasse

Eigerstrasse

Monbijoustrasse

Giessereiweg

Sulgeneckstrasse

Schwanengasse

Bundesgasse

Bundesplatz

Amthausgasse

Teile des Casinoplatzes

Herrengasse

Münsterplatz

Münstergasse

Hotelgasse

Muristalden

Muristrasse

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechenden Weisungen und Umleitungen zu beachten. Vorschriftswidrig abgestellte Fahrzeuge werden gebührenpflichtig abgeschleppt. Da das Parkplatzangebot beschränkt ist, wird Zuschauerinnen und Zuschauern empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Detaillierter Streckenplan: www.gpbern.ch

Infos zu Einschränkungen/ Umleitungen im öffentlichen Verkehr: www.bernmobil.ch

sih/pd

