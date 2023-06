Verkehrssituation in Graubünden – Diese Strassen- und Bahnlinien sind wegen Brienzerrutsch gesperrt Strassensperren, ausgefallene Bahn- und Bussverbindungen: So präsentiert sich die Verkehrssituation am Morgen nach dem Naturereignis in Brienz.

Der Schuttstrom stoppt wenige Meter vor dem Dörfchen Brienz. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Ein «sehr grosser Teil» der absturzgefährdeten Felsmassen über dem Bündner Bergdorf Brienz ist in der Nacht auf Freitag heruntergekommen (Link zu unserem Ticker). Der Schuttstrom verfehlte das Dorf nach ersten Erkenntnissen nur knapp, verschüttete jedoch die Strasse nach Lenzerheide komplett.

In Alvaneu Dorf, Alvaneu Bad, Filisur, Schmitten, Bergün und Preda stellt die Post am Freitag weder Briefe noch Pakete zu.

Die Ortschaften hinter dem gesperrten Strassenabschnitt zwischen Tiefencastel und Surava sind aktuell nur über das Engadin erreichbar. Briefe und Pakete werde deshalb erst am Samstag zugestellt, teilte die Schweizerische Post am Freitagvormittag mit. Am Montag erfolge eine Neubeurteilung der Situation.

Die aufgegebenen Sendungen in den Filialen im betroffenen Gebiet sollen jedoch weitergesendet werden können, hiess es weiter.

SDA

Quelle: TCS

Auch die Strasse unterhalb der Sperrzone zwischen Surava und Tiefencastel ist gesperrt. Feuerwehr und Kantonspolizei richteten eine Strassensperre ein, Schilder informierten bereits ab Bonaduz über die Blockade.

Quelle: Gemeinde Albula/Alvra

Hier informiert der Kanton Graubünden über den aktuellen Strassenzustand.

Bus- und Zuglinien auf dem betroffenen Abschnitt wurden ebenfalls unterbrochen. Auf der Albulalinie der Rhätischen Bahn (RhB) wurde die sofortige Schliessung der Strecke Tiefencastel – Filisur verfügt. Da auch die parallel zur Bahnlinie verlaufende Landwasserstrasse gesperrt ist, kann kein Bahnersatz mit Bussen angeboten werden.

Reisende müssen einen Umweg über Klosters in Kauf nehmen. Pendler, die mit dem Auto reisen, müssen das Gebiet grossräumig umfahren. In Tiefencastel gab es deswegen bis um 8 Uhr morgens noch keine Verkehrsbehinderungen.

Reisende vom oder ins Engadin reisen via die Vereinalinie, Reisende Richtung Filisur, Bergün/Bravuogn, Preda und Spinas via Landquart – Davos – Filisur. Zweifelslos muss mehr Reisezeit eingerechnet werden; empfholen wird, einen Blick in den Online-Fahrplan zu werfen.

Der Bernina Express und der Glacier Express werden via Landquart – Vereina umgeleitet. Die Güterzüge der Bündner Güterbahn verkehren via Vereina oder Davos – Filisur. Die Dauer ist noch unbestimmt.

Reduzierter Postauto-Betrieb

Folgen hat die Situation auch auf den Postauto-Betrieb. Die wichtigsten Informationen zu den Linienführungen, Umsteige- und Anschlusssitutionen sind hier zusammengefasst.

Auch der Start der Tour de Suisse, die heute die gesperrte Strasse hätte passieren sollen, musste verschoben werden. Der Tross startet nun um 12.30 Uhr in Chur statt in La Punt, wie auf der Webseite des Rennens ersichtlich war.

Am Freitagnachmittag wollen die Behörden informieren. Es gilt zu klären, wie viel der absturzgefährdeten knapp zwei Millionen Kubikmeter Gesteinsmassen heruntergekommen sind und welche Auswirkungen dies für die Bevölkerung von Brienz hat.

SDA/nag

Fehler gefunden?Jetzt melden.