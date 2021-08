Sommerserie «Tour de Berne» – Diese Stadtberner Familie geht campen – im Eichholz Maria Jans Bickel aus Bern verbringt mit ihrer Familie jeden Sommer ein paar Tage auf dem Campingplatz Eichholz. «Das sind die besten Ferien», sagt sie. Mirjam Comtesse

Familie Jans Bickel vor ihrem Zelt im Eichholz. Von rechts: Maria Jans Bickel, Selim (2), Anna (8), Leo (3), Alva (8), Eva (5) und Martin, ein Freund der Familie. Foto: Christian Pfander

Beim Stichwort Ferien denkt man an exotische Destinationen, ferne Sandstrände oder weltbekannte Grossstädte. Doch das muss alles nicht sein, findet Maria Jans Bickel aus Bern. Sie ist gerade am «Schifere» an der Aare mit ihren drei Kindern Leo (3), Eva (5) und Anna (8) sowie einer befreundeten Familie. Ihr Zelt haben sie für ein paar Tage im Eichholz aufgeschlagen. «Das sind die besten Ferien», sagt Maria Jans Bickel.

Was ihr besonders gefalle, sei die bunte Mischung der Leute hier: «Mit den Mädchen aus Freiburg vom Nachbarszelt spielen die Kinder Dobble und lernen dabei ein paar französische Wörter, ein Holländer erzählt mir regelmässig von seiner ‹Grand Tour of Switzerland›, die er mit dem Velo unternimmt, und eine Familie aus dem Wallis hat mir berichtet, wie sie ihr Zeltlager täglich auf einem anderen Campingplatz einrichtet.» So erlebt die Familie die weite Welt, auch wenn sie nur wenige Kilometer entfernt vom eigenen Daheim in der Lorraine Ferien macht.