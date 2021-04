Sexismus in der Schule – «Diese Sprüche gehören nicht ins Klassenzimmer» Kurz vor dem Ende ihrer Schulzeit diskutieren drei Freundinnen und zwei Freunde über Sexismus im Klassenzimmer. Sie finden: Darüber sollte mehr gesprochen werden. Lea Stuber

Nico, Max, Greta, Saphira und Livia hoffen, dass ihre Erfahrungen anderen Jugendlichen zeigen: Du bist nicht allein. Foto: Raphael Moser

Der Unterricht an diesem Freitag ist fertig, die Schulwoche zu Ende. Greta, Saphira, Livia – 15 Jahre alt und in der neunten Klasse – sitzen mit Nico und Max – 14 Jahre alt und in der achten Klasse – dort, wo sie die ganze Woche verbrachten. Im Schulzimmer der Schule Spiegel in der Gemeinde Köniz, unweit von Bern, umgeben von Wandtafel, Pulten und Stühlen. Und bevor sie «bald in die echtere Welt released werden», wie Saphira sagt, diskutieren sie knapp zwei Stunden über Sexismus, über Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts also.

Es ist laut, sie reden schnell und manchmal durcheinander. Aber dann, so scheint es, geht es nicht ums Unterbrechen, sondern darum, das Gesagte zu bekräftigen. «Stimmt, das war super weird», «Nein! Wirklich? Enttäuschend, ich schwöre» oder «Das ist so typisch für ihn, so typisch». Einig sind sie sich sowieso meistens: Sexismus – das geht nicht, seine Verharmlosung – noch viel weniger.