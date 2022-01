Ein Update nach all den Feiertagen – Diese Sport-Ereignisse sind Ihnen eventuell entgangen Ein Oberländer Radprofi wechselt zu einem Topteam, Breitenrain-Gegner FC Chiasso beherbergt einen Weltstar: Wir bringen Sie auf den neusten Stand. Adrian Horn

Dominic Stricker startet in seine zweite Saison

Ein Könner – auch am Netz: Dominic Stricker. Archivfoto: Keystone

In der Nacht auf Montag (MEZ) bestritt Dominic Stricker sein erstes Spiel in der zweiten Profisaison: an einem Challenger-Turnier im australischen Traralgon, unweit von Melbourne. Dabei besiegte der 19-Jährige aus Grosshöchstetten den indischen Doppelspezialisten Divij Sharan – der zwar zugegebenermassen nicht super-bekannt ist, aber immerhin über einen Wikipedia-Eintrag in deutscher Sprache verfügt. Das Berner Tennistalent gewann 6:4, 6:2 und schlug reihenweise Asse: deren 13.

Lange dauerte das erste Turnier 2022 für Stricker nicht. Er scheiterte in der 2. Runde, unterlag dem besser klassierten Niederländer Jesper de Jong 5:7, 2:6. Der Linkshänder bereitet sich nun auf die nächste Woche beginnende Qualifikation für das Australian Open vor.