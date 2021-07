Leser antworten – Diese Spinne ist ein Chamäleon Ein Leser fragte, die Leserschaft antwortete: Bei diesem Tier handelt es sich um eine Krabbenspinne – eine Art, die selbst Hornissen jagt. Dominik Galliker

Die Spinne lauert in Blüten und packt zu, wenn sich ein Insekt nähert. Foto: Stefan Liechti

Was das für eine Spinne sei, auf deren Speiseplan offenbar auch Bienen stünden, wollte Leser Stefan Liechti aus Thun von der «Forum»-Leserschaft wissen. Bei einem Leser kam die Frage nicht gut an. Man brauche doch bloss eine Googlesuche zu starten, um die Antwort zu erfahren, fand er. Um gleich selber zu beweisen, dass es so einfach nicht ist: Eine Weisse Witwe sei das, schreibt er nämlich – eine Antwort, die offenbar nicht stimmt.

Zumindest geben die meisten Leserinnen und Leser eine andere Antwort: Zu sehen sei eine veränderliche Krabbenspinne. «Sie kann ihre Farbe der Umgebung anpassen und sich durch Verfärbung in Grün und Gelb tarnen», schreibt Hansjörg Frutig aus Rubigen. Diese Spinnenart baue kein Netz, so Beat Haenni, Uettligen. Sie fängt ihre Beute anders: «Die Spinne findet man meist still in Blüten von Wildpflanzen sitzend, wo sie auf nektarsuchende Insekten lauert», schreibt Walter Blaser aus Laupen. Sie habe es auf Insekten wie Fliegen, Bienen, Wespen und Hummeln abgesehen, so Marianne Jeanmaire aus Toffen, «selbst Hornissen sind ihnen mitunter genehm».

Die Spinne habe sehr kräftige und lange Vorderbeine, daher der Name «Krabbenspinne», ergänzt Hermann Manni Meier aus Spiez. «Mit den Vorderbeinen packt sie die Beute und beisst dann zu.» Ein Schauspiel, das auch Ruth und Daniel Kormann aus Langenthal beobachteten: «Wir hatten auch ein solches Exemplar in einer Anemone. Es war spannend zuzusehen. Nach drei verspeisten Bienen war sie plötzlich weg.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.