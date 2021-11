Zur Person Infos einblenden

Nicola Low ist als Epidemiologin am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern tätig und ist Mitglied der Taskforce-Gruppe Public Health. Seit zwanzig Jahren forscht sie zum Thema Contact-Tracing bei sexuell übertragbaren Krankheiten. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie wendet sie ihr Wissen fast ausschliesslich zur Untersuchung des neuen Coronavirus an. Low betreut zudem eine Datenbank, in die alle wesentlichen Studien hineinfliessen, die weltweit zu Covid-19 veröffentlicht werden.