Freude in Hindelbank und Ersigen – Diese Silbermedaille bringt die Leute auf Trab Kein Public Viewing, kein öffentliches Mitfiebern. Vor Marlen Reussers Olympia-Teilnahme war es ruhig in Hindelbank. Doch jetzt wird zu ihren Ehren etwas geplant – auch in Ersigen. Susanne Graf

Sind heute auf einem «emotionalen Höhenflug»: Maja und Samuel Reusser, die Eltern von Marlen Reusser. Foto: Manuel Zingg

Wenn Beat Feuz an einer Olympiade ein Rennen fährt, fiebert in seiner Heimat ganz Schangnau mit. Wenn Radrennfahrerin Marlen Reusser an der Olympiade 2021 als Favoritin zum Zeitfahren startet, bleibt in ihrer Wohngemeinde Hindelbank alles ruhig. Dort hört der Gemeinderatspräsident irgendwann im Laufe des Vormittags, dass eine Bürgerin die Silbermedaille gewonnen hat.

Das will nicht heissen, dass in Hindelbank keine Herzen höhergeschlagen hätten, als Marlen Reusser an den Start ging. Zumindest ihre Eltern sassen vor dem Fernseher und fieberten mit. Sie hätten das Rennen allein verfolgt, sagt Mutter Maja Reusser. «Und das war gut so.» Niemand hat gesehen, ob Tränen flossen oder wie das aussah, als sich die Anspannung löste, nachdem das lange Bangen und Hoffen ein so glückliches Ende genommen hatte.