Im Thuner- und Brienzersee – Diese sieben Felchen tummeln sich in den Oberländer Seen Mit der wissenschaftlichen Beschreibung der sieben Berner Oberländer Felchenarten ist es nun offiziell: Thuner- und Brienzersee gehören zu den Seen mit der grössten Felchenvielfalt. Sibylle Hunziker

Von klein bis gross: Die sieben Felchenarten des Thuner- und des Brienzersees, die nun wissenschaftlich beschrieben wurden, im Grössenvergleich. Foto: PD

Als die Gletscher nach dem Ende der letzten Eiszeit die grossen Alpenrandseen freigaben, wanderten Felchen aus dem Nord- und Ostseegebiet ein. Weil die Einwanderer von zwei unterschiedlich alten evolutionären Linien abstammten, die sich genetisch vermischt hatten, brachten ihre Schwärme eine Fülle unterschiedlicher Erbanlagen mit. So konnten sie sich auf die unterschiedlichsten Lebensräume spezialisieren und Ressourcen wie Nahrung oder Laichplätze optimal nutzen.

Artenreiche Seen

Auf diese Weise entstanden in wenigen Jahrtausenden in jedem See mehrere Arten, die nirgends sonst vorkommen (Endemiten). Von den 35 Arten, die der Biologe Paul Steinmann im frühen 20. Jahrhundert für die Schweizer Seen dokumentierte, ging allerdings ein Drittel während der Gewässerverschmutzung und -überdüngung vor dem Bau der Kläranlagen verloren. Keine derartigen Verluste wurden in den am wenigsten verschmutzten Gewässern festgestellt.