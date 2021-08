Small Talk der Woche – Jann Billeters Tränen und das beste Gadget gegen juckende Mückenstiche Ebenfalls aufgefallen: Eine italienische Netflix-Serie sowie ein Online-Tool, um den Modegeschmack zu bestimmen – hier sind acht Inputs für das gepflegte Tischgespräch. Denise Jeitziner

Amore in Italia

Drei neapolitanische Jungs an der Schwelle zum Erwachsenenwerden: Die Netflix-Serie «Generation 56k» ist etwas für nostalgische Romantiker. Foto: Netflix

Hach, endlich mal wieder eine richtig schöne romantische Komödie fürs einfache Gemüt: Die Netflix-Serie «Generation 56k» spielt in Neapel und auf der fast schon kitschigen Insel Procida, mal im Heute, mal in den guten alten Zeiten, als man sich noch mit einem 56k-Modem ins Internet einwählte. Zwar ist so was von vorhersehbar, wer am Ende die Liebe findet, aber das ist total egal. Die acht kurzen Folgen sind witzig, herzerwärmend und 100% Italien.

Legales Doping

Schwarz muss sie sein, sonst nützt sie nichts: Wegen der Kakaoflavanole soll dunkle Schokolade der ideale Snack vor dem Sport sein. Foto: Wikipedia

An alle Profiathleten (Achtung: zur Sicherheit bitte das Kleingedruckte lesen) und Hobbysportler: Britische Forscher konnten nachweisen, dass Schokolade vor dem Training leistungsfähiger macht, besonders bei den 40- bis 60-Jährigen. Einziger Mini-Haken: Es klappt anscheinend nur mit Kakaopulver oder schwarzer Schokolade, in denen sogenannte Kakaoflavanole enthalten sind. Pralinés und Milchschokolade fallen leider raus.

Textile Hommage

Die neue limitierte Zara-Kollektion mit legendären Fotos von Kate Moss und anderen Modeikonen ist eine Hommage an den 2019 verstorbenen Fotografen Peter Lindbergh. Foto: Zara

Der Fotograf Peter Lindbergh hat in den 1990ern sozusagen das Phänomen der Supermodels erfunden: 1990 brachte er Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford und Christy Turlington gemeinsam auf das Cover der britischen «Vogue» und löste damit einen regelrechten Hype aus. Ende 2019 ist der Deutsche 74-jährig gestorben, Zara würdigt ihn nun mit einer Kollektion von Pullis und T-Shirts, auf denen einige seiner legendärsten Fotos aufgedruckt sind. Hübsche Idee.

Gadget für Helden

Ein paar Sekunden Schmerz muss man bei der Bite Away Cobra aushalten können, aber danach ist der fiese Juckreiz von Insektenstichen verschwunden. Foto: Bite Away

Der einzige Nachteil an lauen Sommerabenden sind diese fiesen Mücken, die erbarmungslos in jedes freiliegende Stücklein Haut stechen und juckende Hubbel hinterlassen. Die Bite Away Cobra (nur schon des grandiosen Namens wegen sollte man sich dieses Gadget zulegen) tilgt den Juckreiz mit Hitze. Es fühlt sich zwar etwas masochistisch an, das heisse Metall ein paar Sekunden auf die Einstichstelle zu pressen, aber danach ist das Gejucke wie durch ein Wunder verschwunden. Ab ca. 30 Franken, z. B. bei brack.ch.

Eiger, Mönch und Cervelat

Ein Grillplatz, eine Wurst und dazu ein Spiess mit Bergpanorama – und schon ist das Glück des stilvollen Karnivoren perfekt. Foto: Swisspeaks

Es ist schon ein wenig dekadent, fürs Wurstbräteln ein 59-fränkiges Grillspiess-Set zu kaufen, wenn man doch ganz einfach einen Gratis-Ast dafür nehmen könnte. Aber hübsch sind sie halt trotzdem, die Schweizer Bergpanorama-Spiesse von Swisspeaks und Almega, die es in verschiedenen Sujets gibt. Für die Wanderung Grillplatz retour kann man sie in eine schicke Röhre stecken. Superpraktisch ist das nicht, aber eben, Hauptsache stylish. swiss-peaks.ch

Computer als Stilberater

Die Persönlichkeit, die hinter diesen Teilen steckt, würden wir gern kennen lernen. Foto: Screenshot psykhefashion.com

Mit dem kostenlosen Online-Psychotest Psykhe, den eine kanadische Psychologin entwickelt hat, soll man in drei Minuten herausfinden können, welcher Kleiderstil zu einem passt. Tönt ja eigentlich ganz gut. Die Frage ist nur, ob man dem Resultat ins Auge blicken und in den Outfits herumlaufen möchte, die einem der Algorithmus anpreist. Hier oben als kleiner Vorgeschmack ein Foto, das einen auf der Website von Psykhe begrüsst. Das Persönlichkeitsprofil der Trägerin dieser Teile würde uns sehr interessieren. psykhefashion.com

Tschüss, Jann

Beim letzten Adieu musste auch er ein paar Tränlein unterdrücken: Jann Billeter verabschiedet sich nach 24 Jahren vom Schweizer Fernsehen. Foto: Screenshot SRF

Haben wir schon erwähnt, dass wir unseren absoluten Lieblings-SRF-Sportkommentator Jann Billeter ganz schrecklich vermissen werden und das Video von seinem feuchtäugigen Adieu im Olympia-Studio schon ungefähr 43-mal angeschaut haben?

Heuchlerischer Spot

Elektrolux hat eine neue Waschmaschine im Angebot und diese hat – bravo – einen Öko-Power-Knopf. Damit sieht das Lieblingsteil (im aktuellen TV-Werbespot ist es eine Jeansjacke) jahrzehntelang wie neu aus und kann die Trägerin ein Leben lang begleiten. Man ist ja ökologisch und nachhaltig, nicht wahr? Unsinnigerweise dreht die Jacke aber ganz allein in der leeren Trommel. Ganz so weit reicht das Umweltbewusstsein der Firma also offensichtlich nicht.

