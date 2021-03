Typologie: Einhaltung der Massnahmen – Diese selbst ernannten Corona-Kontrolleure kennen Sie bestimmt Auf Schritt und Tritt begegnen einem in der Öffentlichkeit Möchtegernpolizisten. Sie schauen dafür, dass dem Virus kein Raum gewährt wird – mit verbalen und nonverbalen Zurechtweisungen. Guido Kalberer

Da läuft schon wieder etwas schief: Missbilligende Blicke sind heutzutage an der Tagesordnung. Foto: Getty Images

So sehr man Mühe hat mit dem Irrationalismus der Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und Impfskeptiker, so sehr befremden einen die selbst ernannten Kontrolleure zur Einhaltung der Massnahmen. Sie wittern in jeder, aber auch jeder Situation eine Gefahr für Leib und Leben. Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln machen sie auf Fehlverhalten aufmerksam: im Tram, beim Bäcker, im Schuhgeschäft.

Die Pandemie-Streber

Die Pandemie-Streber sind dem hyperkorrekten Lebensstil verpflichtet, ja innig verbunden. Sie fühlen sich moralisch und politisch dermassen überlegen, dass sie sich für jede Zurechtweisung anderer zu gut finden. Schon auf der Schule waren sie die Klassenbesten – und sind darum auch heute noch um Klassen besser. Da sie sich die Hände nicht schmutzig machen mit Überzeugungsarbeit, sind sie die Adligen unter den «Coronisten».