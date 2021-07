Gerardo Seoane als doppelter Fan - «Diese Schweizer Mannschaft ist wirklich stolz, ihr Land zu vertreten»

Nach diesem Montag müssen Sie ein glücklicher Mensch sein.

Das habe ich mir auch überlegt: zwei so spezielle Spiele an einem Tag erleben zu dürfen. Einerseits mit Spanien, da kommen meine Eltern her, und ich bin gebürtiger Spanier. Andererseits mit der Schweiz, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ich fühle mich zu hundert Prozent als Schweizer. Und in gewissen Sachen auch zu hundert Prozent als Spanier.