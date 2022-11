Starke Auftritte am Karjala-Cup – Diese Schweizer Eishockeyaner machen Spass Mit einem 3:2-Overtimesieg gegen Tschechien krönte das Team von Patrick Fischer seine fast perfekte Woche am Karjala-Cup. Dabei zeigten die Schweizer: Sie gehören zu den Grossen. Simon Graf

Strahlende Schweizer: Siegestorschütze Senteler (links) und Kukan bejubeln den Erfolg über Tschechien. Foto: Tomi Haenninen (Bildbyran/freshfocus)

Wer hart arbeitet, hat eine Belohnung verdient. Das dachte sich wohl auch der Tscheche Kostalek, als er zu Beginn der Overtime gegen die Schweizer einen haarstäubenden Backhandpass vor dem eigenen Tor spielte. Der Puck landete auf dem Stock Sentelers, der direkt schoss und den 3:2-Siegestreffer erzielte. Es war der perfekte Abschluss einer exzellenten Woche der Schweizer Eishockeyaner im Konzert der Grossen: Sie schlugen Finnland (3:2 nach Penalties), verloren gegen Schweden erst in Overtime (2:3) und waren gegen die Tschechen im Finish entschlossener. Damit belegten sie am Karjala-Cup Rang 2 hinter den Schweden.

Zum Auftakt der Euro Hockey Tour lieferten sie so den Beweis, dass sie mit den grossen Nationen mithalten können. Das zeigten sie zwar schon oft an der Weltmeisterschaft, doch da schreiten meist ihre NHL-Cracks voran. In Turku bestand nun ein Team nur aus National-League-Spielern die Reifeprüfung. Es war nicht so, dass ein, zwei Spieler besonders herausgestochen wären, die Schweizer überzeugten als Kollektiv und liessen sich auch nicht durch Rückstände von ihrem Weg abbringen. In allen drei Spielen lagen sie 1:2 zurück, dreimal erzwangen sie den Ausgleich und eine Overtime.

Nationalcoach Patrick Fischer sah sehr viel Gutes bei seinem Team. Foto: Tomi Haenninen (Bildbyran/freshfocus)

Punkto Spielweise knüpften die Schweizer dort an, wo sie in der WM-Vorrunde in Helsinki aufgehört hatten, als sie alle sieben Spiele gewonnen hatten. Sie zeigten eine grosse Laufbereitschaft, versuchten, ihre Gegner früh zu stören, und liessen sich nur selten in der eigenen Zone einschnüren. Abgesehen vom Startdrittel gegen die Schweden waren sie stets auf Augenhöhe oder besser. Und man sah im Finish gegen die Tschechen, dass sie den Sieg unbedingt wollten. «Wir waren hungriger», stellte Nationalcoach Patrick Fischer zufrieden fest. «Am Schluss konnten die Tschechen den Puck nur noch rausschiessen.»

Trotz Verjüngung, einer der grossen Pluspunkte ist weiter der 39-jährige Ambühl, der gegen Tschechien sein 300. Länderspiel bestritt und mit seinem Elan die anderen mitreisst. Passenderweise schoss der Davoser das Tor zum 1:1 mit einem präzisen Hocheckschuss. «Er hat einfach ein Flair für diese speziellen Spiele», sagte Fischer schmunzend. Im dritten Spiel taten sich nebst Ambühl insbesondere Kukan, der laufstarke Senteler und Moy hervor, der offensiv immer wieder gut ist für Überraschungen. Klar ist nach Turku auch: Hofmann ist mit seinem Speed ein wichtiges Element, Simion hingegen sucht wie beim EV Zug noch seine Form.

«Wir sind gerne am Jagen. Unsere Gegner werden müde gegen uns, wenn wir drücken.» Nationalcoach Patrick Fischer

«Wir hatten diese Woche sicher mehr Gewinner als Verlierer», stellte Fischer fest. «Unsere Konstanz war erfreulich. In allen drei Spielen waren wir ab dem Mitteldrittel das bessere Team und gestanden wir unseren Gegnern nicht mehr viel zu. Wir können regelmässig die Top-6-Mannschaften schlagen. Das gibt uns ein gutes Gefühl.» Die Beständigkeit über drei Spiele ist auch eine Bestätigung dafür, dass die aktive Spielweise die richtige ist. «Wir sind gerne am Jagen», sagt Fischer. «Wir sind läuferisch gut. Unsere Gegner werden müde gegen uns, wenn wir drücken.»

Das Telegramm Infos einblenden Schweiz - Tschechien 3:2 n.V. (1:2, 1:0, 0:0) Gatorade Center, Turku. – 892 Zuschauer. – Tore: 10. (9:56) Smejkal (Kodytek, Dvorak) 0:1. 11. (10:38) Ambühl 1:1. 14. (13:00) Spacek (Kostalek, Chlapin/Ausschluss Riat) 1:2. 38. Rod (Mirco Müller, Bertschy) 2:2. 61. (60:20) Senteler 3:2. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 3-mal 2 Minuten gegen Tschechien. Schweiz: Genoni; Kukan, Marti; Karrer, Geering; Rathgeb, Mirco Müller; Alatalo; Bertschy, Ambühl, Andrighetto; Künzle, Senteler, Hofmann; Riat, Thürkauf, Rod; Moy, Müller, Eggenberger. Bemerkungen: Schweiz ohne Geisser, Simion (überzählig) und Jäger (verletzt).

Die Schweizer gaben mit ihren Auftritten eine gute Visitenkarte ab. Fischer sagt: «Wir wollen uns unbedingt gut verkaufen, diese Chance nutzen und hoffentlich längerfristig dabei sein an der Euro Hockey Tour. Und für die Spieler ist es eine Chance, sich zu empfehlen. Die Konkurrenz ist gross bei uns.» Als nächstes folgt vom 15. bis 18. Dezember das Heimturnier in der Freiburger BCF Arena.

Und nun das Heimturnier

Er werde auch da das bestmögliche Team aufbieten, sagt der Nationalcoach. «Es ist wichtig für uns, ein gutes Heimturnier zu spielen. Aber wir werden auch einige neue Gesichter sehen im Team.» Eine Enttäuschung war der Kajala-Cup, was das Zuschaueraufkommen betraf. Zu den Schweizer Spielen gegen Schweden und Tschechien kamen in Turku nur knapp 1000 Besucher. Swiss Icehockey wird gefordert sein, die Werbetrommel zu rühren auch für die Spiele ohne Schweizer Beteiligung, um etwas mehr Atmosphäre zu entfachen in Freiburg.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.