Sucht die Schuld am Loch in der Stadtkasse nicht bei Corona: Finanzdirektor Michael Aebersold. Foto: Franziska Rothenbühler

Zum zweiten Mal in Folge muss Finanzdirektor Michael Aebersold rote Zahlen und Sparmassnahmen verkünden – und niemand ist schockiert. Nicht nach einem Jahr, in dem Corona die Stadt mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern, Firmen und Betrieben so hart getroffen hat. Denn im Gegensatz zur Pandemie kamen Defizit und Sparpaket auf Ansage.

Doch anders als im letzten Jahr macht die Stadt dieses Mal vieles richtig.

Erstens: Jede Kur fängt mit der Einsicht an, dass man ein Problem hat. Der Gemeinderat hat erkannt, dass die Defizite nicht fremdverschuldet sind, sondern hausgemacht. Die Verwaltung und mit ihr die sogenannten Konsumausgaben sind in den vergangenen Jahren schlicht zu stark gewachsen.