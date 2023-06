50 Jahre Contact – «Diese Scheiss-Drogenszene hat trotz allem etwas Anziehendes» Isabelle hat vor dreissig Jahren das erste Mal Heroin geschnupft. Heute hat sie ihr Leben mehr oder weniger im Griff. Ein Streifzug durch die Berner Drogengeschichte. Marius Aschwanden

«Die Arbeit gibt mir Stabilität»: Isabelle war heroinsüchtig und arbeitet heute in der Contact-Schreinerei. Foto: Raphael Moser

Es ist 8.15 Uhr, und Isabelle zündet sich vor der Schreinerei im Wankdorfquartier eine Zigarette an. «In fünf Minuten müssen wir drinnen sein», sagt sie. Wenn die 57-Jährige zu spät in der Cafeteria erscheint, darf sie nicht arbeiten. So sind die Regeln.