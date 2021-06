Wandern am Wasser – Diese Routen sind ideal für heisse Sommertage Drückende Hitze, aggressive Sonne: Sich wegen der hohen Temperaturen zu verkriechen, ist nicht cool. Besser ist es, den Kopf auf diesen Wegen am Wasser lüften. Zehn Vorschläge. Pia Andrée Wertheimer , Tobias Müller , Denise Jeitziner , Andreas Tobler

Wasser – wie hier der Murgsee – präsentiert sich auf Wanderungen in den verschiedensten Formen und Farben. Foto: Thomas Kes, Heidiland Tourismus

Einen Schluck Freiheit geniessen

Der Bach, der den Piz Lischana hinunterfliesst, mündet im Inn – und lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Fotos: Tobias Müller Oben angekommen beim tras il god überblickt der Wanderer einen grossen Teil des wunderschönen Unterengadins. Die Route am Fusse der Unterengadiner Berge ist auch für Wander-Neulinge gut zu schaffen. 1 / 3

Eigentlich gäbe es ja viel zu lernen und zu entdecken auf den drei Mineralwasserwegen rund um Scuol im Unterengadin. In der Region zwischen Ftan und Sent entspringen über 20 Mineralquellen, woraus Trinkwasser gewonnen und womit der Badetourismus in der Umgebung ermöglicht wird.

Doch die Geschichte und Kultur geht auf dieser Tour fast ein wenig unter, die Waldlandschaft am Fusse des Piz Lischana, des Piz Triazza und des Piz Ajüz ist so schön, dass der Wanderer sogar die berühmten Quellen verpasst und nicht mal einen Schluck probieren kann.