Thuner Abschlussklassen – «Diese Projekte wären rasch realisierbar» Wie könnten Unterkünfte für Flüchtlinge designt und kostengünstig erstellt werden? Die vierzehn Projektideen von zwei Zeichner-Abschlussklassen überraschen mit Ideenvielfalt und grossem Praxisbezug. Thomas Feuz

Wie könnten Flüchtlingsunterkünfte auch noch aussehen? Interessierte machten sich im Berufsbildungszentrum Thun persönlich ein Bild. Foto: Thomas Feuz

Mitten in der Stadt auf einer real existierenden Parzelle eine Unterkunft für 200 Flüchtlinge schaffen: So lautete die Aufgabe, der sich die Abschlussklassen Zeichner/Zeichnerinnen Fachrichtung Architektur seit letztem Herbst gestellt haben. Im Anschluss an eine Projektwoche in Lugano und nach einer Vorarbeit zum Thema «Was der Mensch zum Leben braucht» machten sich die 40 jungen Frauen und Männer ans Werk. Entstanden sind Projektstudien, die von höchster Stelle Lob erhalten.