Neue Berner Abfalltrennung – Diese Probleme bringt die Container-Pflicht Im neuen Abfallsystem müssen sämtliche Häuser Platz für Container schaffen oder gegen Gebühr einen Standort der Stadt nutzen. Das birgt Konfliktpotenzial. Benjamin Bitoun

Ein Knackpunkt des neuen Abfallsystems: Vor den Häusern muss es genügend Platz für die neuen Container geben. Foto: Beat Mathys

Geht es nach dem Willen der Berner Stadtregierung, dann geht es bei der Entsorgung des Abfalls in den Berner Haushalten bald bunt zu und her. Alles kommt zu Hause in farbige Säcke – gelb für Kunststoffe, rot für PET, hellgrau für Büchsen und Alu und violett für Glas.

Ende November entscheiden die Stadtberner Stimmberechtigten über das neue Abfalltrennsystem. Doch bereits jetzt zeichnet sich ab: Die grössten Schwierigkeiten liegen nicht beim Abfall, sondern bei der Tonne.

Denn neu gibt es eine Containerpflicht. Heisst: Für Anwohnerinnen und Anwohner ist die Nutzung der Farbsäcke zwar freiwillig – die Nutzung von Containern für die neuen Farbsäcke, Papier und die herkömmlichen Abfallsäcke hingegen nicht.