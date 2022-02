Von Fraubrunnen bis Zollbrück – Diese Orte im Kanton Bern verlieren ihre Valiant-Filiale Die Regionalbank gibt allein im Kanton 12 von 33 Standorten auf. Besonders betroffen sind Dörfer im Umland von Bern und im Emmental. Julian Witschi Franziska Rothenbühler

Auch die Tage der Valiant-Filiale in diesem historischen Gebäude in Wohlen sind gezählt. Foto: Franziska Rothenbühler

Wann waren Sie das letzte Mal in einer Bankfiliale? Diese Frage stellen Bankchefs, wenn sie Verständnis für Filialschliessungen finden wollen. Schliesslich kommen immer weniger Kunden für einfache Transaktionen in die Bank. Stattdessen sind Internetbanking, Mobile-Apps und bargeldloses Zahlen deutlich mehr gefragt. So argumentiert auch Valiant-Chef Ewald Burgener. Er schliesst daher noch dieses Jahr 23 der 100 Filialen der Bank, «um dem veränderten Kundenverhalten Rechnung zu tragen».