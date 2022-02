Interview zum Pandemie-Ende – «Diese Orgien waren eine effiziente Überlebenstaktik»

Foto: Mondadori via Getty Images

Nach der Grossen Pest soll es zu Orgien gekommen sein. So lautet zumindest ein Gerücht, das im Internet kursiert. Einige stellen sich nun die Frage, ob und wann auch nach der Corona-Pandemie solche Orgien abgehalten werden. Kam es nach der Pest von 1348 tatsächlich zu solchen Ausschweifungen?

Nach der Grossen Pest gab es so etwas überhaupt nicht, was auch damit zu tun hat, dass damals totale Erschöpfung herrschte: Wir können uns die Angst kaum vorstellen, in der die Menschen damals gelebt haben müssen. Denn es starb ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung. Das ist eine Mortalitätsrate, die jene der Corona-Pandemie um ein Vielfaches übertrifft. Mit dem Abklingen der Pest kamen denn auch weite Bereiche des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens teilweise zum Erliegen.