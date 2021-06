Wieder jubeln in einem wichtigen Spiel die Deutschen: Die Schweiz verliert nach Penaltys. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der Stachel sitzt. Es ist nicht nur ein Piks wie bei einer Covid-19-Impfung. Auf dem Papier mag das 2:3 nach Penaltyschiessen gegen Deutschland (hier im Liveticker zum Nachlesen) einfach eine weitere Niederlage der Schweiz in einem WM-Viertelfinal sein. 13 Viertelfinals hat das Nationalteam seit dem Jahr 2000 gespielt, 11 davon verloren. Das Aus ist also nicht ungewöhnlich – aber ungewöhnlich schmerzhaft. Es muss und wird das Schweizer Eishockey noch extrem beschäftigen.

«Extrem», diesen Begriff verwendet Patrick Fischer häufig. Er passt zu ihm als Mensch, der die Extreme liebt, sich in grösster Hektik an der Bande ebenso wohl fühlt wie in der Abgeschiedenheit der Natur. Er passt zur Philosophie, wie er coacht und spielen lässt. Er passt zum Selbstverständnis, wie er Ziele formuliert und verfolgt. Und er passt zur Art, wie er versucht, andere zu begeistern.