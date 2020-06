Geheimdienstaffäre Cryptoleaks – Diese neun Schweizer wussten es Mindestens neun Schweizer waren über das Jahrzehnte währende Spionageprogramm von CIA und BND mit der Zuger Chiffrierfirma Crypto informiert. Über sie war auch der Nachrichtendienst auf dem Laufenden, nie aber der ganze Bundesrat. Res Strehle

Spionage, von der die Schweiz profitierte: Firma Crypto AG in Steinhausen. Foto: Keystone

Ein halbes Jahrhundert blieb das Abhörprogramm der westlichen Nachrichtendienste CIA und BND auf Zuger Boden geheim. Trotz rund drei Dutzend Mitwissern in den USA, Deutschland, Schweden – und der Schweiz. Mit ihren knackbaren Chiffriergeräten täuschte die Zuger Firma ab 1970 jahrzehntelang Kunden in über hundert Ländern die sichere Übermittlung ihrer geheimen Nachrichten vor. In Tat und Wahrheit lasen und hörten CIA, NSA und BND mit, und auch die Schweiz profitierte von den entschlüsselten Nachrichten. Es war die Belohnung dafür, dass sie die Camouflage ein halbes Jahrhundert deckte.