Kommentar zu Corona an den Schulen - Diese «Mini-Massnahme» wird Weihnachten nicht retten

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg und Bildungsdirektorin Christine Häsler orientierten am Freitag über die neuen Massnahmen an den Schulen. Foto: Christian Pfander

Der Kanton Bern schickt die Schulkinder drei Tage früher in die Weihnachtsferien. Er hofft damit, die Verbreitung des Virus über die Festtage eindämmen zu können.

Immerhin interveniert die Regierung nun in jenem Bereich, den Kinder, Eltern und Lehrkräfte in den letzten Wochen am meisten beschäftigten. Doch die «Mini-Massnahme» wirkt unentschlossen. Wenn der Kanton tatsächlich verhindern will, dass an Weihnachten das Virus mitfeiert, müsste er die Notbremse schon früher ziehen.

Woche für Woche steigen aktuell die Infektionszahlen an den Schulen. Es ist bereits heute absehbar, dass unnötig viele Kinder die Festtage in Quarantäne verbringen müssen, wenn der Präsenzunterricht noch sieben Tage weitergeführt wird.