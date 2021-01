Ein Blick in die Statistik – Diese Menschen leben in Burgdorf Erstmals seit 20 Jahren kam es 2020 in Burgdorf zu einem Bevölkerungsrückgang. Wie sich die Einwohnerzahlen der Emmestadt entwickelt haben, zeigen wir in drei Punkten auf. Regina Schneeberger

16’547 Menschen leben derzeit in Burgdorf. Foto: Raphael Moser

Aus welchen Ländern stammen die Menschen, die in der Emmestadt leben? Wie viele Kinder, die in Burgdorf aufwachsen werden, kamen 2020 auf die Welt? Und woran liegt es, dass es im letzten Jahr seit langer Zeit erstmals einen Bevölkerungsrückgang gab? Die folgenden drei Punkte zur aktuellen Einwohnerstatistik liefern Antworten.

Weniger Einwohner als im Vorjahr

Im Fischermätteli sind 169 Wohnungen schon bald bezugsbereit. Visualisierung: PD

Seit dem Jahr 2000 nahm die Burgdorfer Bevölkerung stetig zu. Waren es Ende 2000 noch 14’478 Einwohner, wurde Ende 2019 der Höchststand mit 16’579 Burgdorferinnen und Burgdorfern erreicht. Im vergangenen Jahr gab es nun erstmals wieder einen Bevölkerungsrückgang: minus 32 Personen. In Burfgdorf leben aktuell also 16’547 Menschen. Doch weshalb nun dieser Rückgang im vom Coronavirus gezeichneten 2020? «Im vergangenen Jahr sind nur wenig neue Wohnungen gebaut worden», begründet die Stadt Burgdorf die Abnahme in einer Medienmitteilung. Das habe aber nichts mit der Pandemie zu tun, so Baudirektor Rudolf Holzer. «Es wurden bisher weder Projekte gestoppt, noch bemerkten wir einen Rückgang bei den Baugesuchen.» In den nächsten Jahren würden verschiedene Wohnsiedlungen fertig gebaut. So werden etwa bei der Überbauung Fischermätteli bereits in diesem Sommer in einer ersten Etappe 169 Wohnungen bezugsbereit sein. Dann folge voraussichtlich das Bucherareal mit 81 Wohnungen, so Rudolf Holzer. Ab 2022 dürfte die Bevölkerungszahl also wieder wachsen.