Mütter in der Kunst – «Diese meine fromme Mutter hat oft die Pestilenz gehabt» Zum Muttertag ein Blick in die Kunstgeschichte: Wie haben eigentlich Künstlerinnen und Künstler ihre liebenden, strafenden, bedrohlichen Mütter verarbeitet? Helen Lagger

Dürer: Die Gottesfürchtige

Zwei Monate vor ihrem Tod: Barbara Holper, mit Kohle gezeichnet von ihrem Sohn Albrecht Dürer. Bild: Alamy Stock Photo

Barbara Holper war die Mutter von Albrecht Dürer (1471–1528), Deutschlands grossem Renaissance-Meister. Sie brachte 18 Kinder zur Welt, von denen nur 3 überlebten. Albrecht Dürer war das dritte. Der Maler beschrieb seine Mutter als gottesfürchtig und streng. Als Holpers Mann starb, half sie ihrem Sohn, eine Werkstatt aufzubauen, und verkaufte seine Holzschnittdrucke auf Märkten und Messen.

Die völlig verarmte Witwe lebte in einer Kammer im Hause des Künstlers, wo sie die meiste Zeit mit Beten verbrachte. In seiner Familienchronik schrieb Dürer: «Diese meine fromme Mutter hat oft die Pestilenz gehabt und viele andere schwere Krankheiten, hat grosse Armut erlitten, Verspottung, Verachtung, höhnische Worte und andere Widerwärtigkeiten, doch ist sie nie rachsüchtig gewesen. Und in ihrem Tode sah sie viel lieblicher aus, als da sie noch das Leben hatte.» Zwei Monate vor ihrem Tod fertigte Dürer die berühmt gewordene Kohlezeichnung seiner Mutter an. Sie gilt als das älteste realistische Porträt eines sterbenden Menschen. Eine solch ungeschönte Darstellung war ungewöhnlich. Erst im 17. Jahrhundert erhob die sogenannte Vanitas-Malerei Zerfall und vergangene Schönheit grossflächig zum bildwürdigen Thema.