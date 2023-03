Roman über Medienplatz Bern – Diese Medien­schaffende schafft es über alle Hindernisse Die Berner Autorin Stefanie Christ stellt eine Journalistin mit Herzblut ins Zentrum ihres neuen Romans «Krähengesang». Beatrice Eichmann

Hier wird der Zusammenschluss von Tamedia und der Espace Media Groupe 2007 besiegelt: Verwaltungsratspräsident von Espace Media, Charles von Graffenried (links), und Tamedia-Verleger Pietro Supino. Foto: Urs Baumann

«Warum wollen Sie Journalistin sein?», fragt Mr. Lim. «Weil ich überzeugt bin, dass Journalismus in jener Lücke für Gerechtigkeit sorgen kann, in der Gesetze oder Politik nicht greifen», antwortet Mina Novak, die eine Weiterbildung in New York absolviert. Ihr idealistisches Ziel verfolgt sie seit ihrer Kindheit, als sie nachts die Krähen im Hof beobachtete, welche die Müllsäcke aufrissen. Doch die Nachbarn gaben den Kindern die Schuld am verstreuten Abfall. Darauf veröffentlichte die Schülerin Mina ihren ersten Artikel, um die falschen Annahmen zu berichtigen.